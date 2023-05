Het kantoor van geldwisselkantoor Suri-Change in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag getroffen door een explosie.

Het pand in Den Haag blijft op last van burgemeester Jan van Zanen zes maanden gesloten. Dat meldt de gemeente maandag desgevraagd aan NU.nl.

Afgelopen week vonden reeds zes explosies plaats bij verschillende panden van het bedrijf.