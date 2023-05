Acht vissers aangehouden na vechtpartij in Coronie

De politie van het bureau Coronie heeft op donderdag 25 mei acht vissers namelijk G.L., B.W., G.V., S.W, G.R., B.V., L.N. en O.K na een vechtpartij aangehouden en in verzekering gesteld. Dit meldt het Korps Politie Suriname in een persbericht.

Na een melding van een vechtpartij bij de visserskampen aan de Eduard Wolfstraat deden de wetsdienaren de plek aan voor onderzoek. Daar aangekomen troffen de wetsdienaren de mannen die elkaar te lijf waren gegaan, gewapend met scherpe voorwerpen aan.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat het om twee groepen vissers ging die al geruime tijd een slepende ruzie hadden. Een deel van deze mannen is drie maanden geleden uit Paramaribo vertrokken daar zij emplooi vonden bij het visserskamp in het district Coronie.

Op een bepaald moment vonden de vissers van Coronie het niet prettig dat de mannen die uit Paramaribo kwamen, meer vis vingen. Hierdoor ontstonden er steeds woorden wisselingen tussen de vissers, die op 25 mei uit de hand liepen.

De verdachte vissers werden ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De politie van het bureau Wageningen is belast met het verder onderzoek in deze zaak.