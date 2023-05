Sharman: “Beheer netwerk cyanide- en kwikimport in handen van politieke toppers”

Volgens vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Dew Sharman, moet er gekeken worden naar de politieke toppers in Suriname. Zij zijn degenen die de netwerken beheren, waardoor tonnen aan cyanide en kwik zonder enige belemmering worden binnengehaald.

“Wat zich nu voordoet in Brokopondo, is inderdaad een probleem. Maar het probleem ligt dieper, want het probleem ligt bij de hebzucht van mensen. Hebzucht van de lokale bewoners, ondernemers en politieke toppers die niet in staat blijken om alles wat met de goudsector te maken heeft op een juiste en correcte wijze te gaan ordenen zodat het op een richtige manier kan gebeuren. Dan zouden al die consequenties waarmee we vandaag te kampen hebben, zich niet voordoen”, benadrukte Sharman donderdag tijdens de openbare vergadering.

Volgens de politicus valt de cyanide en het kwik niet uit de lucht. Daarnaast is het schrikbarend te vernemen dat per kilogram goud er anderhalve kilo kwik of twee kilo cyanide wordt gebruikt. Dit alles komt volgens hem gewoon via de Jules Sedney Haven binnen.

“Dat komt via netwerken. En als u denkt dat het anders is, dan leef ik op een ander planeet”, aldus de VHP’er.