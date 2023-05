President: Suriname en Guyana kunnen alleen verenigd duurzame ontwikkeling bereiken

Suriname en Guyana zullen volgens president Chandrikapersad Santokhi alleen verenigd duurzame ontwikkeling bereiken voor hun naties en welvaart voor hun volkeren. Het Surinaamse staatshoofd zei het voorgaande op zaterdag 27 mei in de Royal Ballroom van Hotel Torarica bij de 57ste viering van de Onafhankelijkheidsdag van de Coöperatieve Republiek Guyana. Santokhi spreekt van opwindende tijden voor beide landen, aangezien nieuwe economische hulpbronnen hen een mooie toekomst bieden.

Suriname en Guyana bevinden zich volgens hem op een cruciaal moment in het bereiken van duurzame ontwikkeling en welzijn voor hun bevolking, met veelbelovende vooruitzichten in de olie- en gasindustrie. Het staatshoofd merkt op dat beide landen uitdagingen hebben. Hij is ervan overtuigd dat zij in staat zijn om zaken te bespreken en op te lossen door middel van vreedzame dialoog.

De focus van de bilaterale betrekkingen ligt op het versterken van de vriendschappelijke banden en het implementeren van een strategisch partnerschap. President Santokhi noemt het Platform voor Strategische Dialoog en Samenwerking (SDCP) dat de mogelijkheid biedt tot een constructieve dialoog en het gezamenlijk oplossen van uitdagingen. Daarnaast vormen de te bouwen brug over de Corantijnrivier en de grensonderhandelingen essentieel onderdeel van het partnerschap.

Suriname en Guyana behoren volgens president Santokhi tot verschillende intergouvernementele organisaties, zoals de CARICOM. Beide zijn ze lid van partnerschappen binnen Zuid-Amerika en maken zij deel uit van vele andere regionale en sub-regionale organisaties. “We moeten ons inzetten om samen te werken in deze organisaties, op basis van gedeelde waarden en principes en standpunten innemen na politiek en diplomatiek overleg”, aldus het staatshoofd.

Santokhi zegt dat de samenwerking op regionaal niveau binnen CARICOM, CELAC en ACTO de landen zal helpen de dialoog over regionale integratie voort te zetten en functionele samenwerking te implementeren. Ook zullen Suriname en Guyana bijdragen aan een hernieuwde Zuid-Amerikaanse integratie en samenwerking onder leiding van Brazilië.

Ambassadeur Virjanand Depoo van Guyana zegt dat de twee landen zowel gemeenschappelijke grenzen als een gemeenschappelijke cultuur delen. Volgens de diplomaat hecht president Irfaan Ali veel waarde aan de relatie met Suriname. Zowel de ambassadeur als president Santokhi stond stil bij de recente tragedie in Guyana, waarbij 19 kinderen van de Mahdia Secondary School bij een brand omkwamen.

Guyana waardeert de condoleances van Suriname en ambassadeur Depoo zegt dat zijn land ook in deze momenten eenheid zal tonen. Er zal ook meer aandacht besteed worden aan de veiligheid van kinderen. President Santokhi sprak zijn medeleven uit aan de families en vrienden van de overledenen. Suriname staat klaar om op alle mogelijke manieren te helpen”, aldus het staatshoofd.