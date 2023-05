Bestuurder verliest controle en rijdt Lexus in trens

De bestuurder van deze Lexus is zondagochtend rond 09.30 uur met het voertuig in de trens beland langs Leiding 9a in Suriname.

Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de bestuurder over Leiding 9a richting Saramacca reed. Ter hoogte van het politiebureau verloor hij de controle over het stuur en belandde met het voertuig in de trens.

Ten tijde van het verkeersongeval was de bestuurder samen met een bijrijder in de wagen. Ze kwamen met de schrik vrij, maar de auto liep zwaar materiële schade.

De bestuurder is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs en verkeerde ten tijde van het eenzijdig verkeersongeval niet onder invloed van alcohol.

Het voertuig werd door een ingeschakelde sleepdienst uit de trens verwijderd.