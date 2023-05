Gemeente Amsterdam sluit geldwisselkantoren Suri-Change voor half jaar

De drie geldwisselkantoren van het bedrijf Suri-Change in Amsterdam, zijn op last van burgemeester Halsema voor een half jaar gesloten.

Het gaat om kantoren aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West, de Eerste van Swindenstraat in Amsterdam-Oost en de Bijlmerdreef in Zuidoost.

Aanleiding voor de sluitingen zijn de explosies die zich deze week in de nacht van dinsdag op woensdag tegelijkertijd bij drie vestigingen van het bedrijf hebben voorgedaan. In de nacht van donderdag op vrijdag was er nog een explosie bij het kantoor aan de Bijlmerdreef.

De kantoren moeten dicht vanwege “het ernstige gevaar voor de openbare orde en een risico op herhaling”, meldt de gemeente.