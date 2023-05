Bennie Miranda eist nu excuses van Leo Brunswijk en zegt dat hij moet opdonderen met z’n waarschuwing

Een dag na de waarschuwing van Leo Brunswijk aan het adres van BEP-assistent woordvoerder Bennie Miranda, eist Miranda nu dat Brunswijk zijn excuses aanbiedt. “Leo, ik wil je zeggen: je moet dat nooit meer doen. Je moet het nooit meer flikken! Ik eis dat je je excuses aanbiedt. Ik eis ook van jouw dat je je verontschuldiging aanbiedt”, benadrukte Miranda vrijdag in een live interview met Culturu TV.

De BEP’er vindt dat Leo geluk heeft dat hij deze uitlatingen niet face-to-face heeft gedaan. Anders zou hij hem met een elleboog klap flauw hebben geslagen. Hij voegde eraan toe dat Leo Brunswijk moet begrijpen dat Suriname geen eigendom is van hem en zijn familie.

“Dus je moet het niet in je hoofd halen dat je mij zwijgplicht kan komen opleggen of dat je mij de mond kan komen snoeren. Wie ben jij? Yu na wan pikin boi nanga curly. Te den bakra nanga Torku ben fon yu, dan na mi ben yepi yu na Tilburg. Dan tide na dey ie wan kon pley ogri man gi mi. If yu ben tak a san dati na mi fesi toch, dan kande mi ben nak yu wan elleboog fring gwa doti!”, aldus Miranda.

De BEP-assistent woordvoerder is na de uitlatingen van Brunswijk door verschillende familieleden, vrienden en kennissen platgebeld. Aangezien er ook ouderen tussen deze groep zaten, raakte hij emotioneel en besloot hij maar via een facebook-video zich nederig tot de Brunswijken te richten.

“Ik was ook een beetje overvallen, waardoor ik in eerste instantie niet wist wat ik precies moest doen. Dus ik koos ervoor om maar relax te reageren. En dat is ook de reden waarom ik ook een rustig video heb gemaakt”, stelt hij. Nu heeft Miranda een dag later goed over de zaak gedacht en het met zijn advocaten besproken.

Hij vindt dat Leo Brunswijk moet opdonderen en nooit meer zo een bericht voor hem moet sturen. “Als je vindt dat ik je iets heb aangedaan, dan ga naar de rechter. Want heel veel Surinamers tot in Nederland hebben last van de Brunswijken”, aldus Miranda.