Politie Nickerie ontfermt zich over naakte Guyanese vrouw op straat

Bewoners in de omgeving van de Soekramsing- en de Parabiersingstraat in het Surinaamse district Nickerie, werden vandaag geconfronteerd met een Guyanese vrouw die naakt over straat liep. Op een gegeven moment nam ze plaats op een vuilnisrek (foto).

Burgers durfden haar geen hulp te bieden omdat ze met een stok liep en agressief gedrag vertoonde. Uiteindelijk werd het Korps Politie Suriname ingeschakeld.

De politie kwam ter plaatse en besloot niet te wachten op instanties. Er werd onderling geld ingezameld door de dienstdoende agenten van post 80 (politiebureau Nieuw-Nickerie), waarmee kleding werd aangeschaft voor de vrouw.

Uiteindelijk nam een vrouwelijke agent de Guyanese vrouw onder haar hoede, om haar verder te begeleiden. Het gaat om de 27-jarige R.J. Ze zal ter beschikking worden gehouden en morgen zal de leiding een besluit nemen of ze al dan niet wordt uitgezet.

Burgers zijn vol lof over het optreden van de politie, die deze situatie voor het eerst meemaakt.