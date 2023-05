Man middels geweld van goud beroofd op goudveld

De 37-jarige G.C. werd woensdag aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding. G. wordt ervan verdacht op 20 mei tezamen met een andere kompaan een man middels geweld te hebben beroofd op een goudveld in Suriname.

Het slachtoffer werd van een hoeveelheid ruw goud beroofd te Pikin Saramacca in Sipaliwini. G. die bekend is bij het slachtoffer werd door inspanning van het Directoraat Nationale Veiligheid en leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo in beeld gebracht en aangehouden.

De roofverdachte is inmiddels overgedragen aan de collega’s van Brokopondo die de zaak in onderzoek hebben.

Aan de aanhouding van zijn kompaan wordt hard gewerkt. Het onderzoek duurt voort.