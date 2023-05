Maisha Neus: “Leo Brunswijk shut up and laat Bennie Miranda met rust”

Activist Maisha Neus is niet onder de indruk van de videoboodschap van Leo Brunswijk, waarin hij namens zijn familie aangeeft dat zij niet langer zullen dulden dat de naam Brunswijk door het slijk wordt gehaald door de ondersteunende woordvoerder van de BEP, Bennie Miranda.

“Leo Brunswijk shut up and laat Bennie Miranda met rust”, is de felle reactie van Neus op haar facebookpagina. De activist heeft met haar groep ‘Organic Movement’ vorig jaar nog straatacties gevoerd om de Surinaamse regering zover te krijgen dat de vele benoemingen van onder andere Leo werden teruggedraaid.

Neus vindt dat Leo, die momenteel ook directeur is van de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS), zich beter bezig kan houden met het werken naar betere elektriciteitstarieven voor het volk. “Dan doe je wat goeds…focussed on the wrong damn things. #Nonsense”, aldus de activist.

Nadat Miranda voor de zoveelste maal zijn pijlen had gericht op vicepresident Ronnie Brunswijk, was het Leo teveel. De laatste tirade van Miranda betrof de cyanide kwestie rondom het stuwmeer in Suriname. Nadat de vp zich dinsdag had georiënteerd zei hij dat de NDP en BEP verantwoordelijk zijn voor de invoer van dit gevaarlijk spul.

Dit was reden voor Miranda om zijn gal te spugen naar de vp, die hij ‘kawtere’ noemde.