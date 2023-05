Drugs, geld en vuurwapen in beslag genomen bij woninginvallen: twee verdachten aangehouden

Leden van de Surinaamse Narcotica Brigade hebben deze week invallen gepleegd in twee woningen aan de Van Ruysdaelstraat en Kwattaweg in Suriname. Daarbij zijn drugs, geld en een vuistvuurwapen in beslag genomen.

Op het eerste adres is een oud bekende van de politie, te weten de 49-jarige R.T, aangehouden. Bij hem werden een pond marihuana, een hoeveelheid hasj en een aantal XTC-tabletten aangetroffen en in beslag genomen.

Op het tweede adres aan de Kwattaweg is de 27-jarige A.K. aangehouden. Op hem werden een hoeveelheid marihuana, een groot aantal XTC-pillen, een blok hasj, wikkels hasj, geld en een Glock vuistvuurwapen aangetroffen en in beslag genomen.

Beide verdachten zijn volgens de politie aangemerkt als drugsverkopers. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn ze in verzekering gesteld.