Vrouw raakt onwel tijdens brood beleggen en valt op mes

Een 19-jarige vrouw in Suriname raakte deze week onwel tijdens het beleggen van brood. Ze viel met het mes in haar hand en raakte hierdoor gewond aan haar buik. Dit geval deed zich voor in Palmera te Brokopondo.

De jonge vrouw is werkzaam voor een exportbedrijf. Ze was met een mes bezig brood te beleggen voor een kind en zakte plotseling weg. Vermoedelijk heeft het mes dat ze in haar hand had, haar geraakt tijdens het vallen.

Ze werd eerst naar de RDG poli van Para gebracht voor behandeling.

Het verplegend personeel dacht dat het om een misdrijf ging en schakelde de politie in. Daarna werd de dame met een ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Ze verkeert buiten levensgevaar.