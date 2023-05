VIDEO: Miranda zal letten op uitspraken

Na de waarschuwing van Leo Brunswijk aan het adres van Bennie Miranda om de naam Brunswijk niet zomaar te noemen, kiest Miranda eiren voor z’n geld. Hij richt zich in een videoboodschap haast nederig tot de Brunswijken, van wie hij nu zegt dat er een familieband bestaat.

Nadat Miranda voor de zoveelste maal zijn pijlen had gericht op vicepresident Ronnie Brunswijk, was het Leo teveel. De laatste tirade van Miranda betrof de cyanide kwestie rondom het stuwmeer in Suriname.

Nadat de vp zich dinsdag had georienteerd zei hij dat de NDP en BEP verantwoordelijk zijn voor de invoer van dit gevaarlijk spul. Dit was reden voor Miranda om zijn gal te spugen naar de vp, die hij ‘kawtere’ noemde.

Miranda reageert alsvolgt op de videoboodschap van Leo: “Ik heb de video ontvangen waarin Leo rustig en respectvol naar mij toe is geweest. Ik doe m’n politieke uitspraken maar heb nooit de naam Leo of Ronnie genoemd. Ik heb ze nooit uitgescholden. Ze zijn m’n familie van Godo olo Manlobi en Drie Tabiki”.

De BEP-woordvoerder vervolgt met “ik heb niets tegen ze, maar uit slechts mijn mening. Ik heb ze nooit beledigd. Maar, als ik bepaalde uitspraken heb gedaan die verkeerd zijn overgekomen, zeg ik hierbij dat het nimmer mijn bedoeling is geweest. Ik zal er in het vervolg opletten dat m’n uitspraken niet persoonlijk overkomen. We hebben dezelfde doelstelling om het binnenland vooruit te brengen. Meningen verschillen en kruisen elkaar vaker in de politiek,” aldus Miranda na de video van Leo.