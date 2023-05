Maandag 5 juni eenmalig verheven tot nationale vrije dag

De regering heeft besloten om maandag 5 juni 2023 eenmalig aan to merken aIs een nationale vrije dag. Dit in verband met de viering van 150 jaar Hindoestaanse Immigratie in Suriname.

Suriname viert dit jaar achtereenvolgend 150 jaar Hindoestaanse Immigratie, 160 jaar Keti Koti en 170 jaar Chinese Immigratie. Om deze jubileumvieringen voor te bereiden heeft president Chandrikapersad Santokhi de Nationale Commissie Jubileumjaren ingesteld.

Het gaat om personen in een commissie met de nodige expertise en culturele achtergrond om op een gepaste wijze inhoud te geven aan de presidentiële opdracht.

Volgens het staatshoofd is met de instelling van de werkgroep en de drie subcommissies – 150 jaar Hindoestaanse Immigratie, 160 jaar Keti Koti Dey en 170 jaar Chinese Immigratie – de juiste organisatie gecreëerd, om deze drie herdenkingen dit jaar tot een grandioos succes te maken.