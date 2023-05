Familie Brunswijk stuurt ernstige waarschuwing richting Bennie Miranda

Leo Brunswijk zegt in een videoboodschap namens zijn familie dat zij niet langer zullen dulden dat de naam Brunswijk door het slijk wordt gehaald door de ondersteunende woordvoerder van de BEP, Bennie Miranda. In een video die viraal gaat richt de broer van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk, zich tot de vader, moeder, broers en zussen van Miranda.

“Dit is een boodschap van de familie Brunswijk richting de familie van Miranda. Wij willen zijn familie laten weten dat de familie Brunswijk last heeft van Miranda. Wij hebben hem niet naar Suriname gebracht. Wij hebben zijn ticket ook niet bekostigd om hem in Suriname te krijgen.Wij weten niet wat hem hierheen heeft gebracht. Daar wij hem niet hierheen hebben gebracht kunnen wij hem ook niet terugsturen. Wij verzoeken u; wij hebben last van hem. Waarschuwen jullie hem. Daar wij problemen willen voorkomen sturen we deze waarschuwing”, aldus Leo.

Recent nog heeft Miranda flink uitgehaald naar de vp in de cyanide kwestie. Hij noemde de vp die hij aanduidde met ‘kawtere’ een leugenaars bende.

De BEP-woordvoerder uitte zijn woede nadat de vp dinsdagochtend naar het stuwmeer gebied was afgereisd om zich te oriënteren over de aanwezigheid van cyanide rondom het water in het meer.

In een adem zei de tweede man van het land dat het gevaarlijk spul ten tijde van de regering NDP-BEP is binnengehaald. Dit zorgde voor de uitlatingen van Miranda richting de vp.