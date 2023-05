Bewoners maken zich zorgen om opslag onbekende substantie in magazijn

Buurtbewoners van de Oud Coppieweg in Suriname hebben vandaag kunnen voorkomen dat een hoeveelheid onbekende witte stof in een magazijn in de buurt zou worden opgeslagen.

Een alerte buurtbewoner zag drie trekkers beladen met grote zakken en een heftruck op de weg. Hij sloeg alarm waarna andere bewoners en leerkrachten van een school in de directe omgeving zich met de zaak kwamen bemoeien.

Er werden vragen aan de werknemers gesteld waarop er geen duidelijke antwoorden werden gekregen. Van een arbeider kregen zij te horen dat het om schuurzand zou gaan.

De gealarmeerde politie van post Rijsdijk kwam ter plaatse voor onderzoek, maar verliet de plaats kort daarna weer. De redactie verneemt uit betrouwbare bronnen dat de agenten door hoger hand werden teruggefloten.

In gesprek met de redactie zegt een leerkracht dat zij zich zorgen maakt om de substantie. Men vreest dat het zou kunnen gaan om cyanide of een andere schadelijke stof. Men is huiverig omdat er een scholencomplex in de directe omgeving van het magazijn is.

Volgens de leerkracht zou een deel van de poeder in het kanaal terecht zijn gekomen.

De handelingen werden door omstanders vastgelegd en gedeeld. Frappant was dat de truckchauffeurs uiteindelijk plaats namen achter het stuur en van de plaats vertrokken zonder ook maar iets uit te laden.