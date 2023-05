Tina Turner op 83-jarige leeftijd overleden

In haar huis in Küsnacht in Zwitserland is zangeres Tina Turner vandaag na een lang ziekbed op 83-jarige leeftijd overleden.

Tina Turner, geboren als Anna Mae Bullock op 26 november 1939, is een legendarische Amerikaanse zangeres, songwriter en actrice. Ze wordt algemeen beschouwd als een van de grootste iconen van de popmuziek en is bekend om haar krachtige stem, energieke podiumoptredens en onmiskenbare stijl.

Tina Turner werd geboren in Nutbush, Tennessee, en begon haar muzikale carrière in de jaren 50 als lid van de Ike & Tina Turner Revue. Samen met haar toenmalige echtgenoot, Ike Turner, scoorde ze hits zoals “River Deep – Mountain High” en “Proud Mary”. Hun optredens waren berucht vanwege hun energie en Tina’s ongeëvenaarde vocale bereik.

Na haar scheiding van Ike Turner in 1978, begon Tina aan een solocarrière die haar nog meer succes zou brengen. Ze bracht albums uit zoals “Private Dancer” (1984), dat hits bevatte als “What’s Love Got to Do with It” en “Let’s Stay Together”. Het album vestigde haar positie als een internationale superster en leverde haar meerdere Grammy Awards op.

Gedurende de jaren 80 en 90 bleef Tina Turner hits produceren, waaronder “We Don’t Need Another Hero” en “The Best”. Haar krachtige stem en indrukwekkende optredens maakten haar een geliefde artiest over de hele wereld. Ze was ook bekend om haar kenmerkende dansbewegingen en haar flamboyante stijl.

Naast haar muzikale carrière heeft Tina Turner ook succes gehad als actrice. Ze verscheen in films zoals “Mad Max Beyond Thunderdome” (1985) en “What’s Love Got to Do with It” (1993), een biografische film over haar leven. Deze laatste rol leverde haar een Golden Globe Award op voor Beste Actrice.

Tina Turner kondigde in 2008 haar pensioen aan, maar maakte een comeback in 2019 met de release van haar autobiografie “My Love Story” en de documentaire “Tina”. Deze werken boden een diepgaand inzicht in haar leven en carrière, inclusief haar persoonlijke worstelingen en triomfen.

Tina Turner heeft talloze onderscheidingen ontvangen voor haar bijdragen aan de muziekwereld. Ze is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame en ontving de Lifetime Achievement Award van de Grammy’s. Haar invloed en nalatenschap blijven voortleven, en ze wordt erkend als een inspiratiebron voor vele artiesten.

Tina Turner is niet alleen een muzieklegende, maar ook een symbool van kracht, doorzettingsvermogen en vrouwelijke empowerment. Haar opmerkelijke carrière en haar vermogen om obstakels te overwinnen hebben haar een blijvende plaats gegeven in de geschiedenis van de popmuziek.