Nog een Cubaanse vrouw aangehouden in zaak mensenhandel

In de zaak waarbij de 40-jarige Nederlander Stefan den B. en een 37-jarige Cubaanse vrouw zaterdagavond in Suriname werden aangehouden voor mensenhandel, is nog een 28-jarige Cubaanse vrouw aangehouden.

De vrouw werd na goed speurwerk door het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) bij een appartement aangehouden en overgedragen aan de afdeling Trafficking In Person (TIP)

De verdachte kwam gaande het onderzoek in beeld en werd ter voorgeleiding opgespoord en overgebracht naar het politiebureau. Naar verluidt zou de vrouw nauw betrokken zijn bij de zaak, waarbij vrouwen in het buitenland met een smoes naar Suriname worden gehaald.

Eenmaal in Suriname aangekomen moeten de vrouwen tegen de gemaakte afspraken seks hebben met klanten. Het ontvangen bedrag werd hen afhandig gemaakt. De slachtoffers kregen onderdak bij een woning aan de Rubenstraat in Paramaribo-Noord.

Nadat de verdachte werd overgedragen aan de afdeling TIP werd zij, na te zijn voorgeleid, in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.