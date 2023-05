Imkers ontvangen certificaat voor succesvol afronden training

51 imkers uit de districten Coronie, Saramacca, Wanica, Paramaribo, Para en Commewijne hebben een certificaat in ontvangst mogen nemen voor het succesvol afronden van de Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) training die werd verzorgd door Peter van Oostveen. De uitreiking van de certificaten heeft plaatsgevonden op dinsdag 23 mei 2023.

Met financiële ondersteuning van de Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) hebben de imkers, de training die werd aangeboden door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in drie groepen gevolgd. Het hoofddoel van de training is om te voldoen aan de internationale normen om toegang tot de markt te krijgen.

Farah Anoep Debie, het afdelingshoofd van Bijenteelt laat optekenen dat van de 70 geregistreerde imkers landelijk, 51 hebben geparticipeerd aan de training. Vermeldenswaard is dat zeven trainees uit de groep, vrouwen zijn.

De Landbouwdirecteur, Soedeshchand Jairam juicht deze branche toe en zegt dat de toegang tot de internationale markt middels zulke trainingen wordt verzekerd. Erick Zeballos, Chief Technical Advisor SAMAP, zegt dat zulke trainingen altijd zullen worden ondersteund ten behoeve van de agrarische sector en zeker ook de waarborging van voedselzekerheid en veiligheid.

LVV-minister Parmanand Sewdien beveelt de imkers van de voornoemde districten aan om zich te bundelen in een coöperatie. Zo zit er meer organisatiestructuur in en is er een directe aanspreekpunt voor een wereldmarkt die de honingindustrie biedt.