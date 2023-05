Criminelen overvallen gouddelver voor Gorba Place

Vijf criminelen in Suriname hebben in de nacht van maandag op dinsdag een gewapende beroving gepleegd aan de Latourweg. Daarbij hebben ze een gouddelver beroofd van 9.000 SRD, een mobiele telefoon, een halsketting en 10 gram ruw goud.

 

Het 25-jarig slachtoffer M.P. was voor Gorba Place, waar hij rond 03.10u door de rovers werd overmeesterd. Volgens het slachtoffer waren de overvallers gewapend met een vuistvuurwapen en messen.

De man bleef ongedeerd. Na de daad stapten de daders in een grijze auto en reden richting Menkendam.

De politie van Latour was ter plaatse voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt elk spoor.