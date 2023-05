Buitenlandse vrouw geeft vervalste ID-kaart en rijtoestemming aan politie na verkeersongeval

De Surinaamse politie heeft een 49-jarige buitenlandse vrouw aangehouden, nadat zij een vervalste Surinaamse ID-kaart en rijtoestemming aan de politie overhandigde bij een verkeersongeval.

De verdachte vrouw B.F. belandde op 20 mei jongstleden op de hoek van de Anamoe- en de Daniel Everaertstraat met haar voertuig in een open rioolbak. De politie deed na de melding van een verkeersongeval op eerder vermelde locatie, de plek aan voor onderzoek.

Bij navraag naar de bescheiden van de automobiliste overhandigde zij een vervalste Surinaamse ID-kaart en rijtoestemming aan de politie en bleken de andere documenten reeds enige tijd te zijn vervallen, meldt het Korps Politie Suriname.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de vrouw hangende het onderzoek door de politie van het bureau Centrum ter zake valsheid in geschrifte in verzekering gesteld.