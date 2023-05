Bestuurder Mark X knalt tegen geparkeerde auto en eindigt in trens

Bij een verkeersongeval vanmiddag nabij de Meursweg in Suriname is de bestuurder van deze Mark X (foto) met zijn voertuig in een trens langs de weg terecht gekomen.

De man reed over de John F. Kennedyweg richting Lelydorp. Net voor de Meursweg verloor hij de controle over het stuur. Hij ramde daarbij een stilstaande personenwagen, die net geparkeerd was op de berm, van achteren.

Na de botsing reed de bestuurder van de Mark X dwatrs over de weg en eindigde met zijn voertuig aan de andere kant in de trens.

De man bleef in de auto zitten en was niet aanspreekbaar. Een ambulance werd door de Surinaamse politie ingeschakeld, die het slachtoffer naar de Spoedeisende Hulp bracht.

Er waren geen documenten van het voertuig of van de bestuurder ter plaatse voor handen. De politie heeft de Mark X in beslag genomen.