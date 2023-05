Bennie Miranda: “Kawtere e ley gi NDP nanga BEP”

“Kawtere e ley zomaar gi NDP nanga BEP. Al deze mensen zijn leugenaars. Het is een leugenaarsbende”. Zo reageert Bennie Miranda, criticus en assistent woordvoerder van de BEP, op de uitlatingen van vicepresident Ronnie Brunswijk.

Naar aanleiding van berichten over de aanwezigheid van cyanide in het water rondom het Brokopondostuwmeer, is de tweede man van het land dinsdagochtend naar het gebied afgereisd om zich ter plaatse te oriƫnteren. In een videoboodschap haalt Brunswijk fel uit richting bepaalde personen en zegt dat het onjuist is om te stellen dat de huidige regering het gebruik van cyanide heeft toegelaten in de goudwinning.

Uit rapporten zou zijn gebleken dat de import van dit gevaarlijk spul vanaf 2015 wordt toegelaten en sinds 2018 al aanwezig is in het district Brokopondo. Toen zaten andere partijen in de regering aan, namelijk de NDP en BEP. Brunswijk hekelt daarom het feit dat BEP-voorzitter Ronny Asabina nu mooi weer komt spelen door de huidige regering als boosdoener aan te wijzen.

Miranda, die Brunswijk met de bijnaam Kawtere aanduidt, vindt echter dat de vicepresident zijn eigen falen in de schoenen van andere partijen wilt schuiven. Hij roept daarom een ieder op om niet in deze ‘leugens’ te trappen.