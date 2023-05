Voor mensenhandel opgepakte Nederlander is medeoprichter motorclub

De Nederlander die afgelopen weekend in Suriname werd opgepakt, in een zaak waarbij buitenlandse vrouwen gedwongen werden tot betaalde seks, is de 40-jarige Stefan den B. Hij is een van de oprichters van de van oorsprong Nederlandse motorclub Kings Syndicate melden Nederlandse media.

Den B. zou buitenlandse vrouwen tot prostitutie hebben gedwongen in nachtclubs in Paramaribo, waar ze dachten te gaan werken als danseressen. Hij werd samen met een 37-jarige vrouw uit Cuba opgepakt door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), nadat de vrouwen aangifte deden.

Het hoofdbestuur van de motorclub heeft bevestigd dat het gaat om een ex lid, die al enige tijd in het buitenland verblijft. In een verklaring gaf de club aan dat Den B. al op 12 mei uit de club was gezet.

“Op geen enkele wijze waren wij als club op de hoogte van waar deze persoon zich mee bezig hield. Hij is gearresteerd voor zaken waar wij als club ons permanent van willen distantiëren”, laat de motorclub weten in een verklaring. Kings Syndicate heeft ook een chapter in Suriname.

Den B. zat in 2019 ook al vast in Nederland op verdenking van bedreiging van twee Dordtse makelaars.