Santokhi: “We werken voor de volgende generatie en niet voor volgende verkiezingen”

President Chandrikapersad Santokhi was zondag aanwezig bij de oplevering en ingebruikname van de gerenoveerde aanmeersteiger te Groningen in het district Saramacca. Het staatshoofd is op bezoek geweest in het district om ook een aantal strategische projecten in uitvoering te bezichtigen op de vorderingen.

Een van deze projecten is de renovatie van de steiger te Groningen. Het geheel is volledig gefinancieerd door bureau gemeenschapsprojecten Suriname van het kabinet van de president. De Civiel Technische Dienst en de bouwploeg van het commissariaat waren belast met de werkzaamheden.

“We werken voor de volgende generatie en niet voor de volgende verkiezingen. Racisme moet de grond in worden gedrukt”, zei de president in zijn toespraak. Hij gaf aan dat de renovatie van de aanmeersteiger volgens het ontwikkelingsplan Saramacca een grote bijdrage zal leveren aan het ontwikkelen van het toerisme in algemeen waarbij gedacht wordt aan natuurtoerisme, agrotoerisme, watersporttoerisme en de riviervisserij.

Santokhi zei ook zeer ingenomen te zijn met het ombouwen van het oud districtscommissaris (dc) gebouw te Groningen tot een museum die samen met het nieuw zwembad Pireng als een enorme trekpleister gezien moet worden.

“Op 25 mei 2023 begint de tweede periode van beter beleid en verbetering van leefbaarheid van de burgers. “Dc gefeliciteerd, u heeft de eerste periode met succes afgerond met enkele tastbare resultaten, nu naar de 2e periode van beleid waarbij er nog meer beleidsdoelen gehaald moeten worden”, aldus de president.