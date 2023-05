OPINIE: ‘Zielenpiet Adhin’

[INGEZONDEN] – In een interview met D-TV Express, zei Ashwin Adhin, dat de media en bepaalde deskundigen, de Nationale Democratische Partij (NDP) stigmatiseren. Volgens de gewezen vice president zijn de media niet oprecht bezig door steeds te schrijven over 10 jaren wanbeleid. Wat een zielenpootje deze ex-president. In het parlement kan Ahswin Adhin, zijn mannetjes niet staan, dan krijgen de media het etiket van boeman en zondebok. Deze zielenpiet probeert alles recht te praten was krom is.

Het is de harde waarheid dat Bouterse & consorten bijkans 10 jaren een desastreus beleid hebben gevoerd. De media hebben het wanbeleid van 10 jaren van de vorige regering aan de kaak gesteld. Moesten zij het wanbeleid verdoezelen en leugens verkondigen? Voor de NDP is het moeilijk de hand in eigen boezem te steken. We kennen de NDP slogan al te goed: ‘a no mi’.

Door de diefstal van US$ 100 miljoen bij de Centrale Bank van Suriname en het aardappelen- en uien beleid van ex-vice president Ahwin Adhin, was de situatie toen ernstig verslechterd. Er zijn legio voorbeelden van fraudeleuze en criminele handelingen van NDPers, vooral in de financiële sector. Het financieel beleid had geleid tot een junkstatus van Suriname. Daarom is regering Bouterse/Adhin in 2020 weggestemd. Hoeveel stemmen had Ashwin Adhin gekregen in Wanica? U mag het zelf invullen.

Hij moet de Nationale Democratische Partij(NDP), omdopen tot de Nationale Default Partij, want wanneer zij aan de macht komt, krijgt Suriname Default Status. Deze regering onder leiding van president Santokhi, heeft Suriname getild uit de Default Status. Volgens de president is het niet goed de volgende generatie te belasten met een schuldvraagstuk en een hypotheek op de toekomst te plaatsen.

Nu zijn de monetaire reserves gestegen van -140 miljoen US-dollar naar meer dan 1 miljard US-dollar. Daarnaast is de kasreserve, die bijna volledig was uitgeput, gegroeid tot US$ 300 miljoen, de importdekking is gestegen van 0 weken naar 7 maanden. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft een economische groei van 2,5 procent geprojecteerd, terwijl deze eerder op -8 procent lag. Bovendien is het begrotingstekort gedaald van 19 naar 3 procent.

Volgens Ashwin Adhin, beschermt de media deze regering te veel door niets te schrijven over ‘de ripdeal van regering met bondholders’. Deze regering onder leiding van president Santokhi, kent geen ripdeals. Deze regering kent alleen maar transparante deals. Criminele transacties en ripdeals waren gesloten door regering Bouterse/Adhin, waarbij de voortvluchtige Gillmore Hoefdraad, een hoofdrol had in die deals. Natuurlijk werd hij bijgestaan door de vorige president en de vice president.

Ashwin Adhin zegt dat bij de herschikking van de hoge schulden het parlement betrokken moet worden en goedkeuring nodig is van het parlement. VHP fractieleider Asis Gajajadien, zei onlangs in een vraaggesprek met Culturu TV, dat toen regering Bouterse en Consorten de leningen zijn aangegaan met de bondholders, het parlement niet betrokken is geweest bij die “ripdeal”.

De ‘ripdeal’, gesloten door Bouterse en consorten van USD 675 miljoen, met een rente die nu opgelopen is van 12,87 % tot bijna 15%, en de lening is nu gestegen tot een bedrag van USD 880 miljoen per mei 2023. Waar was Ashwin Adhin toen regering Bouterse die ripdeal met de bondholders had gesloten?

Idris Naipal