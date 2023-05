Dronken automobilist zonder rijbewijs veroorzaakt ravage aan de Coesewijnestraat

De man die afgelopen weekend een ravage aanrichtte aan de Coesewijnestraat in Suriname, is de 26-jarige Randell P. Hij is niet in het bezit van een rijbewijs en zat dronken achter het stuur.

Dit verkeersongeval gebeurde zondag rond 02.00u. P. kwam vanuit de richting van de Coesewijnestraat en ging richting Duisburglaan. Op de Coesewijnebrug haalde Randell een voorrijder in en kwam tegen de betonblokken aan, die in het midden van de weg zijn geplaatst. Vervolgens kwam hij tegen de mast van de safe city camera.

De bestuurder is niet in het bezit van een Surinaams rijbewijs en hij verkeerde ten tijde van het ongeval onder invloed van alcohol, meldde ook de Surinaamse politie. Na te zijn voorgeleid mocht hij naar huis. P. is wel op de bon geslingerd voor rijden zonder rijbewijs en rijden onder invloed van alcohol.

Daarnaast moet hij de staat vergoeden voor de aangerichte schade. Het voertuig is door de politie gesleept naar het politiebureau.

https://www.waterkant.net/suriname/2023/05/21/video-automobilist-zonder-rijbewijs-rijdt-bloembakken-en-safe-city-camera-kapot/