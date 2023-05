In zijn woonplaats Rotterdam is zanger Roy Peroti vandaag overleden. Peroti is voorzanger geweest van de Kaseko formatie Master Blaster. Hij was al geruime tijd ziek.

Samen met zijn broer Michael en Frans Abori was hij de leadzanger van de band in de jaren tachtig. Zijn muziek carrière is hij in Suriname begonnen bij de Populaire kawinaband Sopiang. In Nederland heeft hij zich al heel snel aangesloten bij Krioro Prisiri.

Bekijk een interview dat Bemoei Brigade met hem had: