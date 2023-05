The Soul, Disco & Funk Classic Experience op zaterdag 27 mei

Na een wervelende en uitverkochte 1e editie van de Soul, Disco & Funk Classic Experience Show in 2022, slaan Ms. Kingflower en Elegancia de handen inéén. Het resultaat is een spetterende show op 27 mei 2023 Studio’s Aalsmeer, met alle ingrediënten voor een geslaagde Soultrain avond, gevuld met de meeste gouden hits uit de jaren 70 & 80.

Te gast die avond zijn onder andere Ed Rust, Darl Filemon, Farida Merville, Renate Koningsbloem, Lushell Young en Delano Weltevreden. Swingen op de grootste en bekendste hits uit die tijd is gegarandeerd.

De inloop is om 19:00 uur en de show start om 20:00 uur tot 23:00 uur. De afterparty is van 23:00 uur tot 02:00 uur.

So, Let’s Blame it on The Boogie! Slide on those platforms, slip into those bell and flared bottoms, dress up in ‘Neon’ and get your grove on!

Studio’s Aalsmeer

Van Cleeffkade 15

1431 BA Aalsmeer (NL)

Parkeergarage en catering aanwezig. Tickets á € 27,50 zijn te verkrijgen via www.mskingflower.com (klik HIER) of via tel. 06-22933825/ 06-54723065.

De vorige editie: