Sampie ontkent betrokkenheid in cyanide kwestie en doet aangifte

ABOP-parlementariër Edgar Sampie ontkent enige betrokkenheid te hebben in de hele cyanide kwestie rondom het stuwmeer in het district Brokopondo. De politicus heeft daarom vandaag aangifte gedaan tegen de persoon die hem in een interview op D-TV hiervan heeft beschuldigd.

“Sampie is in geen enkel geval betrokken bij Chinese ondernemingen in Suriname, die cyanide gebruiken bij de goudwinning. Het is een aanval op mijn goede naam en ik ga alle wegen bewandelen om mijn naam te zuiveren”, benadrukte de ABOP’er vandaag in het radioprogramma Bakana Tori.

Hij betreurt het vooral dat er een gemanipuleerde video van hem en een Chinese ondernemer op Facebook circuleert waarmee naar zijn zeggen een verkeerde indruk wordt gewekt. Tegen de personen die deze video hebben gedeeld, is er ook aangifte gedaan.

De parlementariër stelt dat deze ondernemer hem in 2022 via een vriend van hem heeft laten contacten, omdat er geen schot kwam in een grondaanvraag om een landbouwproject in Brokopondo te kunnen starten. Sampie werd als ABOP’er toen verzocht om zijn invloed aan te kunnen wenden en zijn partijgenoot minister Dinotha Vorswijk bij het ministerie van Grondbeleid & Bosbeheer zover te krijgen dat de aanvraag kon worden toegewezen.

Het assembleelid stelt echter dat hij niet zomaar een gesprek met de bewindsvrouw voor de ondernemer kon regelen, omdat de aanvraag binnen het woongebied van de lokale gemeenschap valt. Vandaar dat hij de ondernemer meenam naar een krutu om daar eerst het verzoek voor te leggen.

“Ik heb niets gehad van die man en wij hebben ook niets besproken. Tot nu toe is die zaak van die man lopende”, beweert hij. De volksvertegenwoordiger voegt eraan toe dat het overigens niet waar is dat deze Chinese ondernemer, dezelfde ondernemer is die gezorgd heeft voor de cyanide vervuiling. Dat zou iemand anders zijn.