NPS lezing: ‘Hoe vormen wij één natie?’

De Nationale Partij Suriname (NPS) organiseert op 2 juni 2023 een informatie- en discussieavond, met een lezing die als onderwerp heeft ‘Hoe vormen wij één natie?’

Alle Surinamers maar ook buitenlanders die toevalig met vakantie of toeristische doeleinden in Suriname zijn, worden uitgenodigd voor een openbare discussieavond i.v.m.:

170 jaar Chinese Immigratie (1858 – 1874);

160 jaar Afschaffing Slavernij (1667 – 1863) en

150 jaar Hindostaanse Immigratie (1873 – 1916).

Een eenvoudige google search geeft aan dat Suriname gerekend kan worden tot een van de meest etnisch diverse landen in de wereld. Veel mensen, maar vooral buitenlanders kijken naar Suriname als een multi-etnische paradijs, zoals tijdens de ACP/EU parlementaire vergadering die in 2012 in Suriname werd gehouden. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken presenteerde destijds ook een lezing met als titel Eenheid in Verscheidenheid.

De Minister stelde: “Wij vinden het vanzelfsprekend dat de etnische groepen van elkaar verschillen en elk hun eigen leefstijl hebben. Wij vinden het normaal dat wij één nationaliteit bezitten en samen een samenleving vormen. De eenheid zit in de acceptatie van de verscheidenheid. Wij allen vinden het normaal en ook goed dat wij niet hetzelfde zijn. Dat is onze kracht”. Volgens de pers kreeg de bewindsman nog net geen staande ovatie van de aanwezige ACP/EU -parlementariers

De inleidster van de avond is mevrouw Siegmien Staphorst en de overige panelleden zijn de heren Paul Woei en Aniel Manurat. De lezing zal op 2 juni 2023 a.s., om 19.00 uur in Grundyari aan de Johan Adolph Pengelstraat 77 plaatsvinden.