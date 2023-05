Gedetineerde licht aannemer op vanuit de gevangenis

De politie van Santodorp heeft klaarheid gebracht in een oplichting zaak, waarin een gedetineerde een aannemer in Suriname, via Facebook vanuit de gevangenis heeft opgelicht.

Op 1 maart werd de aannemer via Facebook benaderd door iemand die zich op Facebook voordeed als Dwayne Curtis. Die persoon hield de aannemer voor dat zijn broertje ingesloten was te Santodorp. Hij benaderde de Surinaamse aannemer om hem te helpen spullen voor zijn opgesloten broertje te kopen.

De verzoeker zelf bevond zich, volgens het bericht, niet in Suriname en beschikte over een groot geldbedrag in euro’s, die hij na de hulp voor de aannemer zou overmaken.



Volgens de verzoeker zou een politieagent van Santodorp bekend zijn met die zaak en zijn medewerking verlenen. Dezelfde dag nog werd de aannemer gebeld door iemand die zich voordeed als een politieagent. Met de zogenaamde politieagent werd afgesproken dat de aannemer 7.000 SRD aan Suribet top-up en 1.000 SRD aan beltegoed moest overmaken als vergoeding aan de ‘politieagent’. Na zulks te hebben opgestuurd, werd de aannemer door de verzoeker alsook de ‘politieagent’ geblokkeerd.



Uit onderzoek bleek dat de verzonden Suribet top-up vouchers door een bepaalde persoon zijn verzilverd en online games ermee zijn gespeeld. Er werd iemand gestuurd om het gewonnen bedrag van 6.000 SRD te verzilveren bij een bettingshop te Wanica. Die persoon werd door de politie achterhaald. Hij legde een verklaring af waarbij de verdachte Fabian I. (38) meer bekend als Muis in beeld kwam.

Muis werd aangehouden en heeft bekend dat de broer van een vriend van hem, die inmiddels is veroordeeld en is ingesloten in de Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma (CPI), hem had benaderd om het bedrag uit te cashen. Daar hij niet over een legitimatiebewijs beschikte, stuurde hij iemand anders om het voor hem te doen.

Bij onderzoek in zijn telefoon werd het telefoonnummer van de zogenaamde politieman achterhaald en bleek dat het nummer in gebruik is en opgeslagen staat op naam van de gedetineerde Jonathan L. (39).

De broer van de gedetineerde Jonathan heeft ook toegegeven telefonisch contact te hebben met zijn veroordeelde broertje, terwijl die ingesloten is te Santo Boma. Zijn broertje heeft hem verwezen naar Muis, om de Suribet code voor hem uit te cashen.

De gedetineerde heeft toegegeven zijn broer en Muis hiervoor te hebben benaderd. Hoe hij aan de code kwam en de illegale mobiele telefoon wilde hij niet prijsgeven. Muis is hangende het onderzoek na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Tegen Jonathan wordt er een onderzoek uit andere hoofde verricht.

Uit het onderzoek blijkt dat op zo een manier gepoogd is om meerdere mensen op te lichten. De zaak is in onderzoek bij politie Santodorp.