VIDEO: Busje met bandleden Lambasaia in brand gevlogen na aanrijding

De Braziliaanse band Lambasaia achter de grote hit ‘Baludo’ is zondagochtend betrokken geweest bij een aanrijding op de snelweg BR 324 in de stad Lauro de Freitas in Salvador, Brazilië.

Het busje van de groep kwam in botsing met een motorfiets en vloog in brand op de snelweg. Het ongeluk gebeurde terwijl de bandleden van een optreden waren vertrokken en op weg waren naar een show.

Zanger van de band, Léo Dumóvem, zegt in een video op sociale media dat een deel van de uitrusting van de band is verbrand, samen met persoonlijke spullen van de muzikanten. Iedereen bleef ongedeerd.

“Helaas is het meeste materiaal van iedereen verbrand. Kleding en alles. Het enige dat ik kon pakken, was mijn mobiele telefoon, want die was zo snel”, aldus Leo. Het ongeluk gebeurde volgens hem mischien door gebrek aan verlichting op de snelweg.

De band was vorig jaar september voor een optreden in Suriname.