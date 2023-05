Pets Gajadien over cyanidevervuiling: “VHP-hoofdbestuurslid regelt alle concessies voor Chinezen”

Dat het water rond het stuwmeer in Suriname vervuild is met cyanide, is volgens de ondernemer en ABOP’er Jairadj ‘Pets’ Gajadien te danken aan Chinese concessiehouders die het gevaarlijk spul bij hun goudwinningsactiviteiten gebruiken.

In een interview stelde de veldadviseur van vicepresident Ronnie Brunswijk dat deze groep concessiehouders door de politieke top worden geaccommodeerd en beschermd.

“Het zijn de Chinezen die concessies hebben. Er is een jurist die hoofdbestuurslid van de VHP is en hij regelt al die concessies voor de Chinezen. Er is zelf een kantoor van hun aan de Gompertstraat”, benadrukte Gajadien tegenover radio Awaaz. De ABOP’er en eigenaar van Pets Promotion vindt het te opvallend dat ondanks zoveel verklaringen tot op heden geen enkele verdachte is aangehouden.

Gajadien beweert dat er klassenjustitie wordt toegepast wanneer het gaat om de vervolging van exponenten van politieke partijen. Zo worden verdachte VHP’ers in opdracht van de president zogenaamd vervolgd door het Justitieel Interventie Team (JIT) om daarna de zaken in het doofpot te doen belanden.

Echter wanneer het zou gaan om exponenten uit de NDP of ABOP, worden deze verdachten hardhandig door het Openbaar Ministerie aangepakt. “Zolang je hoort over het JIT-team, dan mag je weten dat niemand aangehouden wordt. De president is koppig”, aldus de ondernemer.