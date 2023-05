Belfort: “PL is op sterven na dood”

ABOP-parlementariër Edward Belfort zegt dat de coalitiepartij Pertjajah Luhur (PL) op sterven na dood is en nu gewoon een patiënt is die aan het infuus ligt. Vandaar dat PL-voorzitter Paul Somohardjo geen andere keus heeft dan achter vicepresident Ronnie Brunswijk aan te rennen en zo op steun te rekenen van de ABOP.

“If Somo no go, dan a man e tap’ a infuus en dan a man e dede”, zei Belfort in een interview met D-TV Express.

Frappant volgens Belfort is echter dat Brunswijk dezelfde persoon is die twee van zijn parlementariërs, namelijk Marinus Bee en Walter Bonjaski, opdracht gaf om Somohardjo in 2010 te verraden. PL, A Combinatie en Nieuw Front hadden een samenwerking afgesproken. Somohardjo zou toen voorzitter worden van het parlement.

Bij de verkiezing hebben twee leden uit de samenwerking anders gestemd, waardoor Jenny Simons van de NDP werd gekozen. De PL-leider zou naar zeggen van Belfort op de hoogte zijn van dit complot van Brunswijk. Maar met zijn enkele zetel in het parlement kan hij niets anders doen dan stevig vasthouden aan ‘de poten van kawtere’.

Belfort, van wie bekend is dat hij al geruime tijd niet door dezelfde deur kan met Brunswijk, benadrukt dat zijn partijvoorzitter de meest onbetrouwbare persoon is in de Surinaamse politiek.