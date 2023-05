Vrouw (21) die hangend aan touw werd aangetroffen overleden in ziekenhuis

De 21-jarige jonge vrouw in Suriname, die vrijdagochtend hangend aan een touw door haar zus werd aangetroffen en daarna in kritieke toestand op de intensieve care afdeling was opgenomen, is dezelfde dag in het ziekenhuis komen te overlijden.

Vrijdagochtend kreeg de politie van De Nieuwe Grond een melding dat de 21-jarige T.J. hangend aan een touw werd aangetroffen. Het touw werd doorgesneden, waarna de ambulance ter plaatse arriveerde voor eerste hulp.

De vrouw werd onder begeleiding van de Surinaamse politie in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, alwaar zij later kwam te overlijden. De uitvaart van de jonge vrouw vindt op zondag 21 mei plaats.