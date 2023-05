Tv-serie ‘Borney House’ terug met episode 10, te zien op Marronflix

De veelbekeken televisieserie ‘Borney House’ is na een onderbreking van bijkans twee jaar terug. Filmproducent Para’s Media heeft deze maand episode 10 gelanceerd op het streamingplatform Marronflix.

Borney House, geregisseerd door Quinton Black, El Durando Misiedjan en Ronald Misiedjan gaat over een losbandig en luidruchtig gezin. Papa (Ronald Misiedjan) bevindt zich in verband met zijn werk vaak in het binnenland, terwijl Mama (Irien Adelaar) het grootste deel van de tijd doorbrengt op haar kostgrond buiten de stad.

En als de kinderen het huis alleen voor zichzelf hebben, is het altijd herrie, zodanig zelfs dat ook de buren last ondervinden. Serie-co√∂rdinator Purchinio ‘Purrie’ Banda zegt dat elke episode behalve de humor altijd ook een morele les bevat.

Borney House is in november 2019 gelanceerd. De episodes volgden elkaar vlot op, maar na de negende aflevering waren de kosten niet meer te dragen. De leden van de organisatie betalen alles uit eigen zak. Para’s Media is voor het produceren van films en documentaires sterk afhankelijk van advertenties en sponsors.

‘Alles betalen we uit eigen zak, we hebben geen sponsors voor deze tv-serie,’ aldus Banda: ‘We doen daarom een beroep op bedrijven en organisaties om hun producten en diensten via onze veelbekeken serie te promoten. U helpt ons de kosten te dekken, wij helpen u aan meer bekendheid en een grotere klandizie voor uw business.’

Door het gebrek aan fondsen zijn de beelden die sinds 2020 waren opgenomen pas dit jaar afgemonteerd. Deel 10 is op 15 mei 2023 toegevoegd aan het album van Marronflix.

Er zijn enkele nieuwe gezichten opgedoken in het nieuw deel. Het huis, dat al tjokvol was met kinderen, is aangevuld met enkele nichtjes en neefjes van Mama. Maar ondertussen zijn de negatieve effecten van de slechte economische situatie in Suriname ook te merken in de Borney House. En, meer varkens maken de spoeling natuurlijk ook dunner. Dat brengt een extra probleem met zich mee, naast de talrijke zorgen waarmee de familie al kampt.

Banda zegt dat er thans hard wordt gewerkt om ook de episodes 11 en 12 af te maken, want daarna zal het gezin verhuizen. Vanaf episode 13 speelt het verhaal zich af in een andere buurt.

Acteurs die vanaf episode 1 deel uitmaken van het gezelschap: Ronald Misiedjan, Irien Adelaar, Purchinio ‘Purrie’ Banda, Majenka Dominie, Quinton ‘Prince Diede’ Black, Danitsja Pinas, en Sipora Misiedjan als ‘Buurvrouw’, Mikada Wena.

De veel bekeken serie is toegevoegd aan het album van Marronflix en is dus alleen toegankelijk voor abonnees.