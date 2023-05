The Story of Travis is geselecteerd voor het Nederlands Theater Festival

In maart ging de voorstelling ‘The Story of Travis‘ in Rotterdam in première. Het gaat om een uniek project; de cast is volledig zwart en het creative team is volledig zwart en vrouw. Allen zijn van Surinaamse of Caribische afkomst.

The Story of Travis is nu geselecteerd voor het Nederlands Theater Festival. De Nederlandse Toneeljury, onder leiding van juryvoorzitter Abdelkader Benali, selecteerde de 11 meest indrukwekkende theaterproducties van het moment.

Het juryrapport vertelt: “The Story of Travis is een feest van een voorstelling. Een geweldige tour de force waarin familiegeschiedenis gethematiseerd wordt en inzichtelijk wordt gemaakt hoe de ‘hopes and dreams’ van voorgaande generaties doorwerken in het nu.”

Daarnaast is The Story of Travis ook nog eens gekozen tot beste voorstelling van het seizoen door de De Wijkjury: The Story of Travis belicht zware onderwerpen met diepgewortelde emoties, zonder dat je met een ’negative state of mind” de zaal verlaat. Niet alles in de voorstelling wordt voor je uitgespeld, waardoor het boordevol vragen oproept, die je na afloop nog lang laat nadenken.

The Story of Travis is een productie van Well Made Productions en Theater Rotterdam.