Drugsverdachte op opsporingslijst na twee jaar aangehouden

De 39-jarige voortvluchtige drugsverdachte D.R., van wie sinds 2021 opsporing was gelast door de procureur-generaal in Suriname wegens overtreding van de Wet Verdovende Middelen, is vorige week aangehouden en in verzekering gesteld.

De man wordt in verband gebracht met twee drugsverzendingszaken.

Twee personen waren eerder aangehouden in twee afzonderlijke zaken waarbij drugs waren aangetroffen on postpakketten. Het onderzoek leidde naar D.R., waarna de sterke arm hem na twee jaren in de kraag heeft gevat.

In samenwerking met de inlichtingendienst heeft de Surinaamse Narcotica Brigade de verdachte zaterdag aangehouden in Paramaribo-Noord. Hij is hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld.