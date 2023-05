Business Opportunity Bus staat in de verkoop

De Business Opportunity Bus (BOB) wordt verkocht door de aandeelhouders in Suriname. Vernomen wordt dat de zaak geen prioriteit van hen meer geniet, waardoor besloten is die in de verkoop te doen.

De BOB werd in december 2020 geintroduceerd. Het is een unieke mobiele barbershop die zich richt op het creëren van werkgelegenheid in het land.

Verder beschikt de BOB over een exclusieve lounge, waar abonnement klanten met hun eigen vertrouwde groep, rustig kunnen ontspannen voor of na hun knipafspraak.

De zaak kan ook volledig worden afgehuurd voor small events, meetings, seminars en meer.

De BOB heeft in augustus 2022 in 24 uur tijd 2 keer bezoek gehad van ongewenste gasten. Vrijwel de hele zaak werd overhoop gehaald en waardevolle spullen zijn vernietigd en gestolen. De BOB is sindsdien gesloten.