Politieman in beroving, mishandeling- en ontvoeringszaak in vrijheid gesteld

De politieman W.T., die onlangs door de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) van de politie in Suriname wegens beroving, mishandeling en opzettelijke vrijheidsberoving was ingesloten, is dinsdag op verzoek van zijn advocaat Chandra Algoe in vrijheid gesteld.

De agent werd op 12 mei aangehouden en in verzekering gesteld. Volgens Algoe ontkent haar cliënt zich aan de strafbare feiten schuldig te hebben gemaakt.

Vorig jaar april was W.T. toevallig met een team bezig om mannen die rondhingen op de hoek van de Hoogestraat en de Waaldijkstraat en waar een levendige handel in verdovende middelen plaatsvindt, te verwijderen. Een van de mannen was tijdens het politieoptreden aan het filmen met een mobiele telefoon.

De politieman in kwestie hield de persoon meermalen voor om op te houden, totdat hij tot in het gezicht van de agent kwam filmen. De hand van de politieman kwam tegen de telefoon aan waardoor die kwam te vallen. Hierna werden de politiemannen gedirigeerd naar een andere locatie, twee kruisingen verder vanwege een strafbaar feit dat toen daar gaande was. W.T. plaatste het mobiele toestel op een voertuig toebehorende aan de groep en vertrok vandaar.

“Na een jaar verneemt mijn cliënt dat hij beroving van een mobiel wordt verweten. Waarom is voor een soortgelijke ernstige aantijging geen enkele stap ondernomen in het afgelopen jaar, terwijl mijn cliënt dagelijks aan het werk verscheen? Welk belang van het onderzoek vordert om na een jaar mijn cliënt voor dit feit in de verzekering te stellen? Daarnevens is er voor dit strafbare feit geen enkel bewijs geleverd, behalve de verklaring van aangever zelf”, aldus de raadsvrouw.

Daarnaast wordt de politieman ook mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving verweten. Hij was in dat kader samen met een collega bezig in de uitoefening van zijn ambt. Daarbij werd een bromfietser gestopt zonder valhelm. De andere politieagent vroeg om de bescheiden van de bromfiets, echter gaf de bromfietser geen antwoord en vond dat hij niet gegroet was door de agent. Hierover ontstond een woordenwisseling tot dat de politieman W.T. zaken tot bedaren bracht.

De bromfietser erkende toen de bescheiden niet bij zich te hebben en dat hij dit thuis zou gaan halen. W.T. maakt hem duidelijk dat zulks niet mogelijk was, zeker nu de bromfietser ook zichtbaar onder invloed was. De bromfietser ging hierbij vreselijk tekeer. De politieman erkent de bromfietser hierbij twee klappen te hebben toegebracht, teneinde hem tot coöperatie te bewegen.

Hierna werd de bromfietser met de bromfiets binnengebracht. Hij werd in de cel geplaatst ter ontnuchtering. De volgende ochtend werd hij na te zijn aangesproken heengezonden. Ook de bromfiets was na overlegging van de bescheiden afgestaan.

Volgens de politieman is er niet meer geweld gebruikt, dan met het belang van het daarmede te bereiken doel evenredig was. Er is niet meer pijn of letsel toegebracht, dan in de gegeven omstandigheden blijkbaar onvermijdelijk was. “Mijn cliënt heeft alle aantijgingen ontkend en geeft aan steeds zijn taken naar eer en geweten te hebben uitgevoerd. De aanhouding ervaart mijn cliënt dan ook als zeer lichtvaardig en onrechtmatig”, aldus advocaat Algoe.

Na het het verzoekschrift van de raadsvrouw te hebben doorgenomen stelde de rechter-commissaris de verdachte politieman dinsdag onmiddellijk in vrijheid.