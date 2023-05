Pique: “Kwestie Kiesregeling is zet van Serena Essed en Santokhi, actie op 25 mei”

Activist Siebrano Pique heeft woensdag protestacties voor 25 mei 2023 aangekondigd. Volgens hem loopt Suriname momenteel het gevaar dat de algemene vrije en geheime verkiezingen niet georganiseerd zullen kunnen worden in mei 2025, omdat de coalitie in het parlement steevast weigert om de wijziging van de Kiesregeling op de agenda te plaatsen.

Dit alles is volgens hem een zet die de advocaat Serena Essed samen met president Chandrikapersad Santokhi zou hebben bedacht, om de VHP in het zadel te behouden.

“Het is een scenario, dus de verkiezingen van 2025 gaan niet door. Als ze doorgaan dan moeten er een aantal wonderen gebeuren. Zijne excellentie Chandrikapersad Santokhi, mocht het zo zijn dat de verkiezingen doorgaan in 2025, dan hebben we een andere plan van aanpak. Maar mocht het zo zijn dat de verkiezingen niet doorgaan, dan mag u wel die djugudjugu verwachten”, zei Pique in een interview met DTV-Express.

De actie wordt voor het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA) gehouden. De volksvertegenwoordiging zal dan zekerheid moeten geven dat de verkiezingen wel doorgaan. Volgens de activist zal onder geen enkele voorwaarde geaccepteerd worden dat de verkiezingen worden verschoven. Indien dat toch gebeurd dat zullen er landelijk acties worden gevoerd waarbij het economisch proces, de gezondheidszorg en het onderwijs lam zullen worden gelegd.

Pique benadrukt dat hij geen oproep doet, maar dat een ieder die zich zorgen maakt over de voortgang van de verkiezingen is welkom om hem te ondersteunen. “Ik ben geen actieleider, maar één van de bezorgde Surinamers”, aldus Pique.