Wederom plannen om Goslar uit Surinamerivier te verwijderen

De Surinaamse overheid is momenteel wederom aan het plannen en bezig voorbereidingen te treffen om de Goslar en alle brokstukken uit de Surinamerivier te verwijderen.

Bedrijven worden opgeroepen zich op te geven voor de voorkwalificatie van de berging van het Duits vrachtschip. Voor de operatie gelden er strenge veiligheids- en milieueisen.

Al vele jaren worden er verschillende gesprekken gevoerd over het bergen van de Goslar, maar tot heden is niets gebeurd. Het schip is een stille getuige van de Tweede Wereldoorlog in Suriname.

De Goslar werd op 10 mei 1940 tot zinken gebracht in een nauwe bocht van de Surinamerivier. Na de Duitse aanval op Nederland in 1940 kregen de gezaghebbers van de Nederlandse kolonies het bevel alle Duitsers te interneren. Toen de Nederlanders op 10 mei de Duitse bemanningsleden wilden aanhouden lieten deze het schip zinken.

Bij een poging na de Tweede Wereldoorlog om het schip te bergen en het metaal als schroot te verkopen brak de romp in tweeën. Het wrak is nooit geborgen en ligt sindsdien op een zandbank in het midden van de rivier.