R&B legends vrijdag 26 mei: The White Edition in 3 zalen

Vrijdag 26 mei 2023 (Pinksterweekend) opent Westerunie te Amsterdam drie zalen voor het grootste, gezelligste maar vooral volwassen R&B, Oldskool, Caribbean evenement van Nederland.



Een avond vol nostalgie met de heerlijkste R&B, Oldskool & Caribbean hits uit de jaren 90s & 00s. De ideale avond uit tussen het mooiste volwassen (28+) publiek van Nederland. Met meer dan 80% verkochte tickets is men wederom onderweg naar een uitverkocht editie. Laatste tickets verkrijgbaar via https://eventix.shop/dvnf8eb9

AREA I: R&B LEGENDS

90’s & 00’s R&B

AREA II: CARIBBEAN LEGENDS

Salsa, Merrengue, Dancehall and more!

AREA III: OLDSKOOL LEGENDS & SLOWJAMS

Disco, Oldskool, Danceclassic, New Jack Swing And More!

De Zwoelste Ballads And More!

Leeftijd & Dresscode:

R&B Legends is toegankelijk vanaf 28 jaar. De dresscode voor de avond is Summer White waarbij een positieve en verzorgde uitstraling op prijs wordt gesteld. O, en vergeet vooral je dansschoenen niet mee te nemen!

Belangrijke informatie:

Alle voorgaande edities in de Westerunie zalen waren stijf uitverkocht. Bij deze geven wij bij voorbaat aan dat er geen fysieke deurverkoop op de avond zal plaatsvinden. Alle voorverkoopkaarten zijn online verkrijgbaar, dus wees er op tijd bij en voorkom een teleurstelling.

The Legends goes White… Save the date!!

★ Datum: vrijdag 26 mei 2023 (Pinksterweekend)

★ Locatie: Westerunie, Westerliefde & Westergasterras)

★ Adres: Klönneplein 6, 1014 DD Amsterdam

★ Tijd: 22:00 uur t/m 05:00 uur (toegang tot 03:00 uur)

★ Parkeergelegenheid rondom Westerpark

★ Tickets: https://www.club-classic.nl/tickets/

★ Online shop: https://eventix.shop/yag9q7xd

★ Website: www.club-classic.nl

★ Insta: clubclassic

★ Snapchat: https://t.snapchat.com/bFYrZnAT

★ Facebook: www.facebook.com/clubclassic.nl

★ Info Tel & WhatsApp: 06-14915133