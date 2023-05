Politie keurt onmaatschappelijk gedrag en ook verspreiden films daarvan ten stelligste af

De Surinaamse politie heeft dinsdag haar afkeuring uitgesproken over een tweetal zaken, waarbij overtredingen werden gedaan betreffende de zeden en filmpjes daarover op social media viraal gingen.

In het ene geval te zien hoe een man- en een vrouw naast een bus langs de openbare weg bezig waren met geslachtsgemeenschap. In het ander geval gaat het om twee manspersonen, van wie de ene zat op een bromfiets terwijl de andere een voor het openbare zicht seksuele/ontuchtelijke handelingen toeliet.

Het gaat om personen die zich schuldig maken aan onmaatschappelijk en sociaal onwenselijk gedrag in het openbaar, welk omschreven en strafbaar gesteld is in de artikelen 531 en 532 van het Surinaams wetboek van strafrecht als te zijn ‘overtredingen betreffende de zeden’, meldt het Korps Politie Suriname

Op grond hiervan heeft de recherche van Regio Midden heeft op woensdag 23 april 2023 de buschauffeur R.V. en de vrouwspersoon J.J. op het politiebureau ontboden. Bij aankomst op het bureau werden zij gelijk aangehouden en voorgeleid bij een hulp officier van justitie. Na afstemming met het Openbaar Ministerie werden zij na een zeer ernstige waarschuwing, heengezonden.

Aan de opsporing en aanhouding van de twee manspersonen van het ander geval wordt gewerkt.

De politie laat nadrukkelijk weten dat personen die pornobeelden verspreiden zich schuldig maken aan pornografie en de personen die deze handelingen in het openbaar verrichten zich o.a. schuldig maken aan openbare schennis der eerbaarheid. Al deze gedragingen zijn in onze wet, strafbaar.

De politie doet een dringend beroep op de gemeenschap om dit soort gedragingen in het openbaar achterwege te laten. Wat zich in een gemeenschap voltrekt aan moreel verval en vervaging van waarden en normen sijpelt altijd door naar de jeugd. Elk volwassen persoon mag invulling geven aan zijn of haar intieme vleselijke behoeften, maar houdt u er rekening mee dat de leefgemeenschap daarmee niet wordt geschaad.

Op een ieder op het Surinaams grondgebied rust de gezamenlijke plicht, ervoor zorg te dragen dat er geen vervaging van normen en waarden plaatsvindt. Aan de gemeenschap wordt gevraagd alle informatie die kan leiden tot het achterhalen van de perso(o)nen die bovengenoemde filmpjes hebben opgenomen en/of gepubliceerd, in contact te treden met het dichtstbijzijnde politiebureau of op het telefoonnummer 115 of de Recherche van de Nieuwe Grond.