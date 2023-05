De chauffeur van deze taxi is vanmorgen rond 10.15 uur met het voertuig in de trens beland langs de Rubensstraat in Suriname.

De man bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval is onbekend.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepdienst werd opgeroepen om de auto uit de trens te halen.