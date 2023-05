Brunswijk na gesprek met president: “Geen enkele oorlog verklaard aan VHP”

Vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk ontkent dat hij met zijn recente uitspraken over zijn ontevredenheid binnen de coalitiesamenwerking, de oorlog heeft verklaard aan de VHP. “Er is geen enkele oorlog. Als er wat is, dan wordt het gezegd”, zei Brunswijk dinsdag aan journalisten in Suriname.

De ABOP-topman benadrukte dat hij dinsdag nog op bezoek was bij president Santokhi waar hij een goed gesprek met het staatshoofd heeft gehad over de verdere stappen die genomen zullen worden in de tweede helft van deze regeerperiode.

De afgelopen dagen heeft Brunswijk zich vooral zeer kritisch uitgelaten over de manier waarop ABOP-ministeries, waaronder ook het sportbeleid bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport, naar zijn zeggen worden gedwarsboomd door presidentiële commissies. Na het gesprek met het staatshoofd is gebleken dat Alven Roosveld als adviseur de boosdoener is van deze frustratie bij ROS.

“De president heeft gezegd dat Alven een andere taak heeft. Maar Alven doet alsof hij het ministerie van ROS heeft overgenomen. De president gaat met Alven praten over tot waar hij bevoegdheden heeft”, aldus Brunswijk.

Brunswijk heeft in zijn gesprek met het staatshoofd aangegeven dat hij precies wilt weten hoeveel geld er is. “Welke projecten gaan wij kunnen uitvoeren? Ik heb de president ook gezegd dat ik van de minister (Financiën, red) wil weten hoeveel geld vanaf ons aantreden in ’s Lands kas is binnengekomen. Dat krijgen we volgende week”, aldus Brunswijk.

Hij voegt eraan toe dat hij als vicepresident ook wil trekken aan bepaalde projecten. Hierover zal er dinsdagavond verder worden gesproken.