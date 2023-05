Belg voor woning beroofd van halsketting

Een 59-jarige Belg in Suriname, is dinsdag op klaarlichte dag beroofd van zijn halsketting door een brutale rover. Dit gebeurde op het erf voor zijn woning aan de Ramphalstraat meer bekend als Bungalowpark.

Het slachtoffer T.B. bevond zich op het erf toen een rover plotseling het erf opging. Hij rukte daarbij de halsketting van de aangever van zijn hals. Met medeneming van de buit rende hij richting de Indira Gandhiweg.

Het slachtoffer bleef ongedeerd, maar schrok van de aanval van de dader. De verdachte had rasta haardracht en was gekleed in een blauwe Adidas trainingspak. Hij was ongewapend.

De politie van de Nieuwe Grond werd ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.