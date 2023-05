34-jarige man aangehouden in moordzaak bejaarde melkman in Nickerie

Leden van de Cold Case unit in Suriname hebben deze week de 34-jarige Roepesh K. aangehouden in verband met de moordzaak, waarbij het lichaam van de 78-jarige melkman Uday Sewcharan op zondag 28 augustus 2022 met schot- en kapverwondingen was aangetroffen op een weiland.

Het lichaam werd aan de Karachiweg, in de omgeving van de krachtcentrale van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), aangetroffen.

In deze zaak was eerder een penitentiaire ambtenaar (pa) aangehouden. Hij werd echter in vrijheid gesteld omdat hij niets te maken had met de moord op de melkman.

Gaande het onderzoek weed de 34-jarige Roepesh in beeld gebracht. Het vermoeden bestaat dat hij het slachtoffer zou hebben vermoord.

In het belang van het onderzoek is Roepesh na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.