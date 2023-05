Somohardjo: “In 2025 komt PL terug met minimaal 7 tot 8 zetels”

De Pertjajah Luhur (PL) zal bij de komende verkiezingen van mei 2025 in Suriname, nog sterker uit de bus komen. Voorzitter Paul Somohardjo rekent zeker erop om minimaal 7 tot 8 zetels binnen te halen.

“We kijken naar de strategie die gewijzigd moet worden. Nu hebben we de kwantiteit. Op 26 mei hebben wij een Jawa congres en dan ga je de kwaliteit zien. Mensen moeten niet denken dat Javanen alleen petjel en bamie kunnen verkopen”, zei Somohardjo in een radio-interview.

De politicus voerde aan dat de rood-witte partij vanaf de oprichting, met uitzondering van 2020, steeds tussen de 5 en 7 parlementszetels heeft gehaald. Aangezien het de Nationale Democratische Partij (NDP) van Desi Bouterse ooit ook eens is gelukt om van 2 naar 16 zetels te klimmen, is dat een teken dat het de PL ook zal lukken.

Dat de PL in 2020 slechts 1 zetel kreeg, is volgens Somohardjo mede te danken aan Covid-19 en de vele beperkende maatregelen die toen drie maanden voor de verkiezingen werden afgekondigd. Zo mochten er geen bijeenkomsten, waaronder massameetings, van meer dan honderd personen worden gehouden. Ook had de partij pech met de overloop van William Waidoe in 2019 naar de NDP.

De 80-jarige partijleider, die eerder reeds heeft aangegeven met de politiek te stoppen, zegt dat zijn enige streven nu is om de Javaanse kiezers te bundelen en alle andere bevolkingsgroepen ook toe te voegen aan de partij. “Onze basis is Jowo, maar alle anderen die komen zijn een toegevoegde waarde. Wij zijn een nationale partij”, aldus Somohardjo.